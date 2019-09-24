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Видео: В Московской области внедорожник сбил двух полицейских на "зебре"

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В сети опубликовано видео момента ДТП.

Накануне, 23 сентября, в Подмосковье внедорожник сбил на пешеходном переходе двух полицейских.

ДТП произошло в Воскресенске Московской области. Два полицейских в форме переходили дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу. Успешно преодолев одну полосу, полицейские были сбиты внедорожником "Сузуки" под управлением 56-летнего водителя.

В результате столкновения автомобиля и пешеходов никто не пострадал. Полицейские упали, но тут же смогли встать на ноги. На водителя заведено административное дело "Непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". Мужчину ждет штраф в сумме до 2500 рублей.

Сегодня ранее: Под Тулой в ДТП погибли водитель грузовика и свиньи.

Видео: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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