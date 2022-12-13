В результате столкновения машина загорелась.

В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля, на 31-м километре автодороги Саранск-Сурское-Ульяновск. Легковой автомобиль LADA Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате столкновения машина загорелась. Внутри нее находились женщина и четверто детей. Все пассажиры автомобиля погибли.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и спецслужб. Сообщается, что в результате происшествия также был задет автомобиль Hyundai Verna.

Ранее мы сообщали, что в Уфе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами.

Видео: МВД по Республике Мордовия