В "Монпансье" открывается выставка живописи современных петербургских художников

Прийти на выставку сможет свободно любой желающий.

8 декабря в Торгово-Развлекательном Центре "Монпансье" открывается выставка живописи современных петербургских художников. Мастера представят свои лучшие живописные, скульптурные и графические работы. Выставка отличается разнообразием и яркостью эмоций, смесью из чувств, стилей, смелости фантазии, самоосвобождения и творческого поиска.

У всех художников разная жизнь, творческая биография, темперамент, мироощущение, но всех объединяет главный творческий город страны. Ведь именно в Петербурге острее всего ощущается загадочная русская душа. Замечательные мастера создали удивительные миры, самостоятельные и живые, трогательные и сильные.

Торжественное открытие выставки состоится 8 декабря с 18-00 до 21-00, но посетить ее можно будет и в новогодние праздники в часы работы Торгово-Развлекательного центра. Картины можно приобрести в арт-галерее на 3 этаже.

Адрес: Планерная, 59, ТРЦ "Монпансье", 3 этаж

Фото: организаторы