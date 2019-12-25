Эксперты заявили, что установить пол и возраст человека по костям не представляется возможным.

В четверг, 12 марта, стало известно, что в Ленобласти при чистке канавы нашли останки человека. Об этом сообщает пресс-центр областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в посёлке Молодёжное в канаве на улице Сочинской. Фрагменты черепа и кости незамедлительно передали в морг. Однако эксперты заявили, что установить пол и возраст человека по костям невозможно.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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