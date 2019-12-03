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Опубликовано видео момента нападения мужчины на инспектора ГИБДД в Мытищах

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Мужчину задержал напарник пострадавшего сотрудника ГИБДД.

Сегодня днем, 3 декабря, в Мытищах Московской области мужчина ранил ножом инспектора ГИБДД.

Инцидент произошел во второй половине дня. Рядом с машиной ГИБДД мужчина с собакой перешел проезжую часть в неположенном месте. Один из дежуривших инспекторов сделал мужчине замечание и попросил остановиться. После нескольких секунд разговора нарушитель достал нож и ударил им полицейского. После содеянного он хотел скрыться с места происшествия, но  напарник раненного задержал преступника.

Нападавшим оказался 26-летний местный житель. Следственные органы по факту нанесения раны полицейскому возбудили уголовное дело. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Видео: Mash

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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