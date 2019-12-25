Режим будет действовать в регионе до 15 января 2021 года.

В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев. По заявлению местного правительства, режим будет действовать еще два месяца. Данная мера связана с распространением коронавируса и роста числа новых зараженных. Жители региона будут находиться под временными ограничениями до 15 января 2021 года.

Рекомендовать гражданам не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими людьми, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома текст указа губернатора

С 16 ноября по 6 декабря в регионе для школьников 1-4 классов объявляются каникулы. В это время ученики 5-11 классов будут находиться на дистанционном обучении. Вузам также рекомендовано перейти на дистанционное обучение, а также ввести особый режим пропуска в общежитиях.

Названы регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом.

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