В "темно-красной" зоне оказались восемь российских субъектов.

Названы регионы с самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал эксперт по статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он отметил, что усиление динамики в числе новых инфицированных наблюдается во всех субъектах страны. В "зеленой" зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона, в 8 регионах обстановку можно описать как тяжелую.

В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября...Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего Агаси Тавадян, эксперт по статистике Центра экономических исследований

Известно, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается на Чукотке, Бурятии, Республике Алтай, Марий Эле, НАО, Севастополе, Новосибирской и Новгородской областях. В "светло-красной" зоне находится 31 субъект РФ.

Напомним, что регионы разбиты по четырем группам: "зеленые", "светло-желтые", "светло-красные" и "темно-красные".

Мурашко: ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается.

Фото: Piter.tv