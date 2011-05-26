В Петербурге стартовали съемки комедии "Царевна-лягушка"

Артист из Костромы вернулся к съемкам в продолжении сказочной комедии.

В Санкт-Петербурге начались съемки продолжения успешной российской кинокомедии "Царевна-лягушка". Одним из ключевых участников проекта стал костромской актер Роман Курцын, который вновь исполнит роль Лягуша — персонажа, превратившегося в человека в финале первой части.

Кроме Курцына, в картине задействованы известные артисты: восходящая звезда Валентина Ляпина, скандально известный Никита Кологривый, а также Александр Метелкин, Алиса Руденко, Светлана Пермякова, Виктор Логинов и Елена Ксенофонтова. В новом фильме также появятся Ян Цапник, Дарья Блохина и Нодари Джанелидзе. Режиссером сиквела, как и первой части, выступил Александр Амиров.

Ранее индийско-американская актриса Пуджа Батра рассказала, как прошли съемки в Петербурге. По ее словам, она всегда хотела поучаствовать в российском кинопроекте.

Фото: freepik