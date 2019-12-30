В Мариинском дворце открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда

В Петербурге в Мариинском дворце по инициативе спикера ЗакСа Вячеслава Макарова открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда.
Посетители смогут увидеть снимки, которые рассказывают о роли Ленинградского городского совета народных депутатов в организации обороны города. Также представлены фотографии, на которых запечатлена жизнь блокадного Мариинского дворца. Есть и снимки, которые показывают освобождение города от блокады.
В экспозицию вошли фотографии работников ТАСС, "Красной звезды", "Ленинградской правды". Также особый интерес представляет карта "Места падения авиационных бомб и артиллерийских снарядов".
В Петербурге стартовали лекции про работу садов Русского музея в блокаду..
Фото: ЗакС
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