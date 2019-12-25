В "Манеже" прошла ночевка на выставке "Немосква не за горами"

Встреча с искусством прошла в ночное время.

В ночь с 10 на 11 октября в ЦВЗ "Манеж" в третий раз прошла акция "Ночь в Манеже". Десять участников увидели выставку в ночное время, а также пообщались с ее кураторами и создателями, погрузились в атмосферу современного искусства.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности. Участники были отобраны на основе присланных анкет. Программа началась в 21:00 с регистрации участников и приветственных безалкогольных напитков. После этого была арт-медитация по экспозиции в кураторской зоне "Летаргия". Далее — мастер-класс по плетению венков и созданию глиняной посуды. После просмотра документального фильмы "Область высокого полета" участники отправились спать (около 02:00). На следующее утро их ждал завтрак от одного из петербургских ресторанов.

Впервые "Ночь в Манеже" провели 11-12 мая 2019, во второй раз — 24-25 августа 2019.

Репортаж Piter.TV с выставки вы можете посмотреть здесь.

Фото: Piter.TV

