В Малом зале Конюшенного корпуса открывается выставка Эмиля Кана

Картины художника можно увидеть с 6 декабря.

В Малом зале Конюшенного корпуса откроется выставка цвето-ритмической живописи Эмиля Кана "Метапластицизм". Уже в среду, 6 декабря, жители могут увидеть проект. Об этом сообщили в группе ЦПКиО имени Кирова.

Изобразительный язык художника, выраженный во взаимодействии пропорций, ритма, линейной и цветовой динамики, создает живописно-пластическую вибрацию, подобную звуку, содержащую основу нового кода мета-языка картины. Администрация ЦПКиО имени Кирова

Известно, что Эмиль Кан – живописец, фотограф и художник книги. Он родился и вырос в Петербурге. В 1987 году Кан выпустился из Санкт-Петербургской академии художеств (факультет графики). С 1996 года он является членом Союза художников России. Кроме того, Эмиль Кан состоит в группе "Параллель", которая продолжает идеи школы Казимира Малевича. В эту группу входят также М.А. Горохова, Л.В. Куценко и В.П. Поварова, которые учились у мастеров русского авангарда.

Выставка открыта до 14 января 2024 года. Увидеть экспозицию можно по вторникам, а также с четверга по воскресенье с 10:00 до 18:00. Билеты платные.

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Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова