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В Махачкале произошел пожар в жилом доме

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Из жилого дома было эвакуировано 65 человек.

В Дагестане экстренные службы на пожаре эвакуировали 65 человек. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы экстренного ведомства по региону. Известно, что в систему 112 поступило сообщение от местных жителей. В связи с замыканием проводов произошло воспламенение. Огонь охватил территорию кровли жилого, пятиэтажного здания, расположенного в Махачкале по улице Героев Дагестана.

По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м. Пострадавших нет.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

После возгорания центральные улицы российского города оказались обесточены. Позже в ГУ МЧС сообщили об увеличении площади возгорания до 500 квадратных метров, огнем были охвачены крыши двух пятиэтажек. К 01:45 ночи специалистами объявлена ликвидация открытого горения.

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 20 и 21 января.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, дагестан, массовая эвакуация, махачкала, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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