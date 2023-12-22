В Махачкале произошел пожар в жилом доме

Из жилого дома было эвакуировано 65 человек.

В Дагестане экстренные службы на пожаре эвакуировали 65 человек. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы экстренного ведомства по региону. Известно, что в систему 112 поступило сообщение от местных жителей. В связи с замыканием проводов произошло воспламенение. Огонь охватил территорию кровли жилого, пятиэтажного здания, расположенного в Махачкале по улице Героев Дагестана.

По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м. Пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС по региону

После возгорания центральные улицы российского города оказались обесточены. Позже в ГУ МЧС сообщили об увеличении площади возгорания до 500 квадратных метров, огнем были охвачены крыши двух пятиэтажек. К 01:45 ночи специалистами объявлена ликвидация открытого горения.

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 20 и 21 января.

Фото и видео: ГУ МЧС России