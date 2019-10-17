В Магнитогорске после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка с пассажирами

В соцсетях появилось видео от очевидцев ДТП.

В Челябинской области в Магнитогорске перевернулась маршрутка с пассажирами.

Сообщается, что ДТП произошло около 8 часов 20 минут по местному времени на одной из центральных улиц Магнитогорска. Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом. После столкновения маршрутка проехала дальше и перевернулась на бок.

В микроавтобусе находились 8 пассажиров. За медпомощью они не обращались. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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Видео: ВК, Безумные новости

Фото: ВК, ЧП | ДТП Челябинск, Подслушано Агаповка