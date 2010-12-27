На трассе Екатеринбург - Тюмень легковушка протаранила грузовик, погибли 3 человека

В сети опубликованы кадры с места жуткой аварии на 195 километре трассы Екатеринбург - Тюмень возле населенного пункта Талицы.

Сегодня утром, 17 октября, в лобовом столкновении грузовика и иномарки погибли 3 человека.

ДТП произошло около 8 утра на автодороге Екатеринбург - Тюмень на 195 километре в районе Талицы. По предварительным данным, легковой автомобиль "Рено Меган" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с груженым грузовиком "ДАФ".

В результате мощного лобового столкновения погибли водитель легковушки и его два пассажира мужчины. В СМИ появилась информация, что все трое вахтовики из Башкирии. Водитель грузовика серьезно не пострадал.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. При обследовании дороги на данном участке при осмотре не выявлено.

Сегодня ранее: На Сахалине поезд разорвал легковушку на части (фото).

Фото: ГИБДД РФ по Свердловской области