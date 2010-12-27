В Магадане рецидивист украл, изнасиловал, убил и надругался над телом 4-летней девочки

Расследование уголовного дела 65-летнего жестокого извращенца завершено и передано в суд.

В Магадане перед судом предстанет 65-летний рецидивист, который украл, изнасиловал и убил 4-летнюю девочку.

Прокуратура Магаданской области сообщает, что расследование уголовного дела в отношении 65-летнего рецидивиста завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Трагедия произошла в мае 2019 года. Из двора во время прогулки пропала 4-летняя девочка. Ребенка несколько дней искали полицейские и волонтеры. На третий день задержали подозреваемого, и тогда же нашли на мусорном полигоне изуродованное тело малышки.

По версии следствия, мужчина заманил ребенка на съемную квартиру, где изнасиловал, совершил другие насильственные действия сексуального характера, затем убил девочку, а над телом надругался. После содеянного выбросил тело в мусорку.

Ранее: Серийный маньяк из Тольятти предстанет перед судом за еще два изнасилования и убийства несовершеннолетних

Фото:pixabay.com