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В Магадане рецидивист украл, изнасиловал, убил и надругался над телом 4-летней девочки
Сегодня, 11:11
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MShaffter

В Магадане рецидивист украл, изнасиловал, убил и надругался над телом 4-летней девочки

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Расследование уголовного дела 65-летнего жестокого извращенца завершено и передано в суд.

В Магадане перед судом предстанет 65-летний рецидивист, который украл, изнасиловал и убил 4-летнюю девочку.

Прокуратура Магаданской области сообщает, что расследование уголовного дела в отношении 65-летнего рецидивиста завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. 

Трагедия произошла в мае 2019 года. Из двора во время прогулки пропала 4-летняя девочка. Ребенка несколько дней искали полицейские и волонтеры. На третий день задержали подозреваемого, и тогда же нашли на мусорном полигоне изуродованное тело малышки.

По версии следствия, мужчина заманил ребенка на съемную квартиру, где изнасиловал, совершил другие насильственные действия сексуального характера, затем убил девочку, а над телом надругался. После содеянного выбросил тело в мусорку. 

Ранее: Серийный маньяк из Тольятти предстанет перед судом за еще два изнасилования и убийства несовершеннолетних

Фото:pixabay.com

Теги: новости магадана, новости россии, педофил, убил и изнасиловал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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