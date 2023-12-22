В Магадане локализовали пожар на складе

Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В Магадане локализовали крупный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Пролетарской. Поступило сообщение о возгорании на складе со стройматериалами. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 45 специалистов и 11 единиц техники. Спустя несколько часов огонь был локализован. Проводится проливка и разборка конструкций.

Ранее мы сообщали, что в Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона.

Видео: МЧС России