В Магадане локализовали пожар на складе

В Магадане локализовали крупный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Пролетарской. Поступило сообщение о возгорании на складе со стройматериалами. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 45 специалистов и 11 единиц техники. Спустя несколько часов огонь был локализован. Проводится проливка и разборка конструкций.
Ранее мы сообщали, что в Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона.
Видео: МЧС России
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