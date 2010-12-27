В МВД прокомментировали нападение на Виниченко

Правоохранительные органы расследуют происшествие.

В Санкт-Петербурге 1 февраля двое неизвестных напали на петербургского муниципального депутата "Морские ворота" Сергея Виниченко. Злоумышленники подкараулили оппозиционера в парадной, избили и скрылись с места происшествия. По факту случившегося МВД ведет проверку.

В полицию поступило сообщение о том, что 1 февраля около 2.30 в парадной дома по Маринской дороге злоумышленники напали на 35-летнего гражданина и похитили его имущество. ГУ МВД России по Петербургу

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге депутата избили в собственном подъезде. Также известно, что Виниченко провел без сознания несколько часов, лежа на лестничной площадке, а когда очнулся, сам смог позвать на помощь.

Фото: Twitter / Андрей Давыдов