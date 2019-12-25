В 2019 году в ДТП в России погиб 16 981 человек.

В МВД посчитали поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым и просят в два раза снизить целевой показатель по смертности из-за аварий на дорогах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания у курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас целевой норматив по смертности в ДТП в России - 4 смерти в на 100 000 населения. В полиции предлагают снизить его в двое — до 8,4 смертей.

Отмечается, что в 2019 году в ДТП в России погиб 16 981 человек. При статистическом расчёте получается, что это 11,6 смерти на 100 000 населения. Известно, что 5000 погибших в авариях были пешеходами.

Ранее полиция задержала водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Шлиссельбургском.