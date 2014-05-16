Школьников МО "Московская застава" познакомили с кинологами

Детям рассказали как устроена кинологическая служба, ответили на вопросы, а также показали как собаки ищут запрещенные вещества.

Школьников из летнего трудового отряда, сформированного на базе муниципального образования "Московская застава", пригласили на мероприятие, посвященное профилактике терроризма и экстремизма в подростковой среде. Детям подробно рассказали, как работает кинологическая служба.

Главный специалист местной администрации МО Павел Сокерин рассказал, что на мероприятии было показано, как устроена кинологическая служба, как происходит поиск у нарушителей наркотических веществ, взрывчатых веществ и других вещей, запрещенных на территории Российской федерации. Анастасия Бохчиван, инструктор площадки Аграрного университета, добавила, что детям не только рассказали, но и показали, на что способны братья наши меньшие:

Во-первых, мы рассказали о том, чем занимается наш университет, показали, что собаки могут делать в плане послушания, посмотрели поисковую работу собак, которые работали на таможне и делали задержания. Мы посмотрели работу собак-любителей, собак, которые приходят к нам на площадку, посмотрели защитный раздел, наверное, наиболее эффектный. И конечно ответили на вопросы ребят. Анастасия Бохчиван, инструктор площадки Аграрного университета

От увиденного дети остались под приятным впечатлением. Было задано много интересных вопросов. Гостей мероприятия увлекли не только животные, но и сам процесс обучения. Что-то о собаках школьники узнали впервые:

Нам объяснили для чело нужны собаки и какие у них есть функции. Нам показали, что умеют собаки и чем они могут заниматься и как их тренируют. Очень интересно побывать тут. Анастасия, участница мероприятия

Собаки не только порадовали ребят номерами и трюками, но и в полной мере продемонстрировали свой профессионализм. Животные показали успехи в скоростном прохождении препятствий и безошибочно выполняли команды. Инструктора рассказали детям о главных правилах дрессировки животных и показали мастер-класс по поиску запрещенных веществ. Данное мероприятие было проведено и для того, чтобы у школьников появился интерес к работе кинологов:

Для некоторых детей это стало открытием, некоторые не знали, что такое в принципе существует и можно прийти обучиться и стать кинологом, и он уже будет востребован на бирже труда. Павел Сокерин, главный специалист администрации МО "Московская застава".

Видео: One Media Production