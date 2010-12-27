В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать российские воздушные суда

В МИД РФ прокомментировали отказ Эстонии пропускать российские воздушные суда. Эстонские власти запретили самолету с вице-премьером РФ на борту пролетать через их территорию. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Инцидент произошел в октябре 2019 года. Имя вице-премьера России не уточняется.
Захарова отметила, что за последнее время это уже третий отказ. Подобные действия эстонских властей вызывают у Москвы недоумение. В правительстве России фиксируют это как недружественные демарши и будут учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией.
Ранее мы писали, что в Эстонии изменилось отношение к русским.
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