В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать российские воздушные суда

Эстонские власти запретили самолету с вице-премьером РФ на борту пролетать через их территорию.

В МИД РФ прокомментировали отказ Эстонии пропускать российские воздушные суда. Эстонские власти запретили самолету с вице-премьером РФ на борту пролетать через их территорию. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Имя вице-премьера России не уточняется.

Захарова отметила, что за последнее время это уже третий отказ. Подобные действия эстонских властей вызывают у Москвы недоумение. В правительстве России фиксируют это как недружественные демарши и будут учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией.

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