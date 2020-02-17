Для начала стороны должны выполнить обязательства.

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в "нормандском формате". Сперва дипломаты должны увидеть результаты предыдущих договоренностей. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Грушко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено прокомментировал спикер

Речь идет о разведении сил, прекращения огня, разминировании и обмене пленными. Также Украина обязалась внедрить в законодательство формулу Штайнмайера. Это сподвигнет четверку стран на новые подвижки по комплексу договоренностей. Дипломат добавил, что польза от подобных встреч будет сомнительной, если не происходит реальных изменений к лучшему.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России.