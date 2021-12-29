В МЧС предупредили о сильной гололедице вечером 5 января

Автомобилистов попросили соблюдать на дороге дистанцию. Она должна быть в два-три раза больше, чем летом.

Сегодня вечером, 5 января, сотрудники МЧС предупредили о сильной гололедице и повышенной опасности на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Самый опасный период - с 20:00 вечера до 23:00 вечера. Пешеходов попросили осторожно и не торопясь передвигаться по улице, наступая на всю подошву. Кроме того напомнили, что не стоит перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, иначе можно поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.

Автомобилистам порекомендовали соблюдать на дороге дистанцию. Она должна быть в два-три раза больше, чем летом. Нельзя забывать про скоростной режим. Лучше отказаться от резкого торможения, чтобы избежать заноса или опрокидывания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вихрь "Юнит" принесет в Петербург мокрый снег и тепло.

Фото: Pexels