Петербуржцев предупредили о сильных морозах 19 февраля

Ночью и утром температура воздуха в городе опустится до -20 градусов.

В пятницу, 19 февраля, петербуржцам не стоит ждать серьезного потепления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Ночью и утром температура воздуха в городе опустится до -20 градусов. Днем в Северной столице потеплеет до -12 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Напомним, ночь на 18 февраля стала для Петербурга самой холодной с начала зимы. Столбик термометра на центральной станции зафиксировал -24,3 градусов. Утро этого же дня также выдалось морозным. В Гидрометцентре отметили, что температура -24,5 градусов повторила наиболее низкое значение пятилетней давности. Так же холодно было в 2016 году 8 января.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.

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