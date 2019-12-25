В МЧС предупредили о метели и сильном ветре в Ленобласти

На дорогах ожидается гололедица.

Во вторник, 4 февраля, в Ленобласти ожидаются осадки. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. На востоке ожидается сильные снег в отдельных районах, местами метель.

Температура воздуха в течение дня опустится до -3...-8 градусов. Порывы ветра достигнут 15 м/c. В МЧС по Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что через "Сестрорецкое болото" проляжет обновленный экологический маршрут.

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