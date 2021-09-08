В МЧС назвали причину пожара на заимке у отшельницы Агафьи Лыковой

В результате ЧП сгорела крыша старого дома женщины.

Причиной пожара на заимке у отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский" предположительно является перекал печи. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС по Хакасии.

По данным ведомства, в результате ЧП сгорела крыша старого дома на площади 30 квадратных метров, при этом внутренняя отделка помещения не была повреждена. Во время пожара Лыкова не пострадала. Пожар потушили три волонтера, которые проживают на участке женщины.

Рабочая группа оценила ущерб, установила причину пожара. Скорее всего, причиной стал перекал печи, так как повреждена крыша на площади 30 квадратных метров. Сама Агафья Карповна жива и здорова. из сообщения МЧС

В ведомстве добавили, что Лыковой помогли перенести вещи из поврежденного строения в другое помещение. Отмечается, что пострадавшее во время пожара здание отшельницей уже давно не используется.

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Фото: Telegram / Life Shot

Видео: ГУ МЧС России по Хакасии