В Люберцах на складе загорелись 12 автобусов

Пожар произошел на авторазборочном складе.

В Люберцах произошел пожар на складе старых автобусов.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что сегодня, 10 августа, на складе в Малаховке, где стояли старые автобусы, произошел пожар. На данный момент пожар на площади 200 квадратных метров ликвидирован.

В результате пожара пострадал мужчина 1977 года рождения. С ожогами 2 степени он госпитализирован в больницу.

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Фото и видео: ВК, Ирина Астахова