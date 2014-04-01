Братьев-подростков из Луги задержали после ограбления студента

Парни отобрали у молодого человека смартфон и списали деньги через приложение мобильного банка.

В минувший вторник, 30 марта, в полицию Лужского района Ленобласти обратился 22-летний студент. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, на молодого человека напали двое неизвестных возле кафе на Госпитальной улице в поселке Луга-3. Злоумышленники отобрали у студента смартфон и скрылись.

Выяснилось, что в последствии с помощью похищенного телефона и приложения мобильного банка грабители списали со счета студента 8 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 53 тысячи рублей. В полиции возбудили дело о грабеже и краже. Вечером того же дня правоохранители задержали на улице Миккели в Луге подозреваемых в нападении, ими оказались 16-летние братья. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее граждане Северной Осетии силой посадили петербурженку в машину и отобрали деньги.

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