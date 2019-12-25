В Лужском районе Ленобласти газифицированы деревня Перечицы и поселок Торковичи

Работы проводились в рамках программы догазификации.

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершило строительство газопроводов в двух населенных пунктах Лужского района. Компания провела газификацию деревни Перечицы и поселка Торковичи.

Как сообщили в пресс-службе компании, в деревне и поселке были построены распределительные газопроводы и газопроводы-вводы. Работы проводились в рамках программы догазификации.

В Перечицах газопровод был проложен по улице Центральная.

Ранее мы сообщили о том, что за две недели в Ленобласти построили 10 газопроводов в пяти районах.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область