В Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП

Пострадали водители и пассажиры.

По предварительно информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, примерно в 11:40 утра 8 февраля произошло ДТП в Лужском районе Ленинградской области на 189 километре дороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга.

Водитель 44 лет управлял "Ладой Ларгусом", не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "Рено Логаном". В машине "Рено" был водитель 60 лет, и пассажиры 67 и 37 лет. Пострадавшие с различной степенью тяжести госпитализированы.

Ранее мы писали, что водитель получил серьезные травмы в ДТП во Фрунзенском районе.

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