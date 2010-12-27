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Житель Луги подрался с иностранцем и уехал в больницу с двумя ножевыми ранениями
Сегодня, 10:24
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Cherepanov

Житель Луги подрался с иностранцем и уехал в больницу с двумя ножевыми ранениями

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Инцидент случился во дворе дома №26/2 на Московской улице.

В четверг, 8 августа в Луге на Московской улице 34-летний местный житель повздорил с 32-летним приезжим. Около 22:50 между мужчинами завязалась драка, в ходе которой мигрант достал нож и ударил противника в живот и грудь. Инцидент случился во дворе дома №26/2, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Местные жители вызвали полицейских, но к их приезду злоумышленник уже скрылся. Пострадавшего с проникающими ранениями увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранители начали проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что офицера ФСБ приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство своего знакомого.

Фото: Pixabay

Теги: в луге случилась драка с поножовщиной
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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