Офицера ФСБ приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство своего знакомого

Мужчина нанес потерпевшему удары ножом, топором, а также выстрелил из травмата.

Майора ФСБ признали виновным в совершении жестокого убийства, 224-й гарнизонный военный суд 8 августа вынес обвинение подсудимому.

Было установлено, что 47-летний военнослужащий УФСБ Петербурга и Ленобласти убил своего знакомого в ночь с 28 на 29 мая 2018 года. Сергей Семенов находился в состоянии алкогольного опьянения и после пикника на поляне в технической зоне ЛАЭС нанес множественные удары потерпевшему. Мужчина 24 раза ударил знакомого ножом и один раз топором по голове, дважды выстрелил из травматического пистолета. От полученных травм его приятель скончался.

После этого Семенов отправился в рыбохозяйство, где приказал сторожу упасть на колени. За отказ военнослужащий выстрелил в него четыре раза, сторож выжил.

Суд приговорил преступника к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Также в приговоре говорится о том, что гражданские иски потерпевших будут удовлетворены на сумму 2,2 млн рублей.

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