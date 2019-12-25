В Ломоносовском районе в ДТП пострадали дети и погибла женщина

В машине находились 7 человек.

Женщина скончалась в аварии, в которую попал автомобиль Lada Largusв Ломоносовском районе Ленобласти. Также пострадали четверо детей, женщина и мужчина. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

ДТП на трассе "Петергоф – Кейкино" произошло 13 сентября около 17:30. За рулем находилась 64-летняя женщина, которая не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево.

Мальчики 7 и 10 лет, а также девочки 2 и 4 лет получили травмы средней степени тяжести. Помимо этого пострадали мужчина и женщина-водитель. В аварии погибла 43-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Утро 14 сентября мотоциклист попал под машину на улице Белы Куна.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор.