В Ломоносовском районе полицейские задерживали преступника, остреливаясь от собаки

Убийца в деревне Михайловское направил на сотрудников полиции агрессивное домашнее животное.

В деревне Михайловское Ломоносовского района произошло убийство. Местный житель защищал знакомую от вспыльчивого супруга и случайно застрелил его.

Инцидент произошел около трех часов ночи 3 ноября. Свидетель событий ехал на машине, когда увидел торчащие человеческие ноги из калитки одного из домов человеческие ноги. Мужчина решил, что это пьяный сосед, которому нужна помощь. Подойдя ближе, он понял, что перед ним труп. Очевидец испугался и уехал с места происшествия, вызвав при этом сотрудников правоохранительных органов.

Когда полицейские приехали на место происшествия, они увидели, как хозяин дома пытается засунуть тело мужчины в багажник автомобиля. Оперативники попытались задержать преступника, однако, им начала мешать выбежавшая собака. Животное бросилось на представителей закона и они были вынуждены применить табельное оружие.

По предварительной информации, в дом подозреваемого в убийстве зашла женщина, которая пожаловалась на своего мужа. Вслед за женой в дом ворвался супруг, который своими действиями заставил хозяина дома схватиться за ружье и выстрелить. По данному делу возбуждено уголовное дело.