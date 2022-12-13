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В Лодейном Поле мужчина утонул в озере
Сегодня, 9:51
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В Лодейном Поле мужчина утонул в озере

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Тело утопленника передали полицейским.

В  Лодейном Поле  утонул мужчина. Его тело нашли в озере Печенское. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

Труп обнаружили 2 мая. Накануне, 4 мая, спасатели вытащили тело из воды и передали полицейским. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сейчас оперативники выясняют причину смерти погибшего. 

Проводится проверка. Тело направили на экспертизу.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти задержан подозреваемый, который вынудил 9-летнюю школьницу присылать ему интимные фото.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть, лодейное поле, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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