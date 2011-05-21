В Липецке работник банка уличен в мошенничестве

Сотрудник кредитной организации действовал вместе с напарницей.

В Липецке работник "Почты банка" уличён в мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно о том, что несколько жителей города обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что кредитная организация незаконно требует погасить кредиты, которые они не брали. Сотрудник банка утверждает, что денежные займы были оформлены законно, поэтому клиентам следует вернуть долг.

По факту проверки установлено, что банк и сами граждане стали потерпевшими сторонами в мошеннической схеме. В ОПГ участвовал 26-летний менеджер и его 34-летняя сообщница. Россиянин оформлял кредиты, являясь сотрудником банка. Для этого преступники использовали компании документов, которые его "коллега" брала для оказания услуг по трудоустройству.После получения кредитной банковской карты злоумышленники обналичивали денежные средства .

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемые причинили ущерб кредитной организации на сумму свыше 3 млн рублей. Проверяется причастность мошенников в другим похожим схемам.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России