Эта техника разработана для круглогодичной эксплуатации в любых погодных условиях.

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что в Левашово открылся завод по производству уборочной техники. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Техника, которая будет разработана на этом заводе будет предназначена для круглогодичной эксплуатации в любых погодных условиях.

По мнению экспертов, в этом году в Петербурге этой зимой наблюдался дефицит уборочной техники. Подобную нехватку объяснили ограничением финансирования.

Генеральный консул Финляндии Анне Ламмила отметила, что "финны знают толк в уборке снега, поэтому она не сомневается в качестве техники, которая будет выпускаться в Петербурге".

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский завод "Сигнал" закупит планшеты по цене 380 тысяч за штуку

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