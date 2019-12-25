В Ленобласти девушку попытались убить маникюрными ножницами

Вечером 26 мая, около 19:00, у дома № 46 на Пулковском шоссе в Петербурге был задержан хромой маньяк-маникюрщик.

Во вторник вечером, 26 мая, в поселке Каложицы полиция задержала хромого маньяка-маникюрщика, который напал на 28-летнюю девушку. Об этом сообщили "Невские Новости".

Инцидент произошел вечером 25 мая. По предварительной информации, пострадавшая открыла дверь квартиры по месту проживания после того, как услышала стук в нее. На пороге стоял неизвестный ей мужчина. Со словами "Ты изменяешь своему мужу, получай" он начал наносить удары по телу и лицу девушки острым предметом. Когда девушка упала на пол, мужчина продолжил наносить ей удары и порезы. Затем помыл руки в ванной, надел серую толстовку девушки и ушел.

Как оказалось, удары наносились маникюрными ножницами. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные ножевые ранения на груди, лице, шее и конечностях. Она находится в тяжелом состоянии.

Вечером 26 мая, около 19:00, у дома № 46 на Пулковском шоссе в Петербурге был задержан хромой маньяк-маникюрщик. С ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие намерено просить суд об аресте и помещении в СИЗО

Также стало известно, что подозреваемый шесть лет назад, 30 января 2014 года, был осужден за покушение на грабеж.

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Фото: Невские Новости