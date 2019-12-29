В Ленобласти открылся первый центр амбулаторной помощи онкобольным

Еще четыре филиала обещают открыть в области до конца года.

В Тихвине заработал первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи, открывшийся в рамках проекта "Здравоохранение". Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба областного правительства.

Центр оснастили новейшим диагностическим оборудованием, что поможет выявлять онкозаболевания на ранней стадии. До открытия центра помощи онкологические пациенты проходили диагностику в общем порядке с другими пациентами, несмотря на то, что для онкобольных важно время. Сеть амбулаторных центров в Ленобласти поможет решить проблему с длительным ожиданий необходимых исследований и лечения. Всего таких учреждений будет пять: дополнительные филиалы вскоре откроются в Кингисеппе, Гатчине, Выборге и Кузьмолово до конца текущего года.

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Фото: lenobl.ru