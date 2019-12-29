Права россиян расширят.

В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации. Изменения касаются статьи 185.1 Трудового кодекса РФ. Они предусматривают право сотрудника старше 40 лет на однодневное освобождение от работы. Соответствующие условия размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента России.

В этот день человек должен будет посетить медицинское учреждение ради диспансеризации. При этом за россиянином сохраняется его должность и средний заработок труда. По возвращению на работу он должен предоставить справку от медицинской организации.

Ранее в Госдуме рассмотрят поправки о принципах проведения народного голосования по изменениям в Конституции.

Видео: YouTube/

