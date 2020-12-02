В Ленобласти запретили шуметь с 21 до 8 часов в будние дни

Режим тишины в Ленинградской области увеличился на три часа.

Законодательное собрание Ленинградской области внесло изменения в статью 2.6 регионального закона "Об административных правонарушениях" о нарушении тишины и покоя граждан. Новые нормы затронули только будние дни: теперь нарушение в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, тишины и покоя граждан в период с 21 до 8 часов в будние дни будет грозить возмутителям спокойствия штрафов в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей для граждан; от двух до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от десяти до пятнадцати тысяч рублей для юридических лиц.

Среди действий, нарушающих тишину и покой, упоминаются: использование звуковой аппаратуры, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, включенная сигнализация автомобиля, взрыв петард и прочей пиротехники, производство земляных, ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ, а также шум, произведенный домашними животными.

В ГОСТ и СП указан разрешенный уровень шума в квартире, измеряемый в акустических децибелах, с учетом восприятия звука человеком. Согласно этому документу днем в жилых помещениях должно быть не более 40 дБА, а ночью – 30 дБА.

Недавно ученые предложили бороться с одиночеством при помощи шума.

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