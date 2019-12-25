Ленобласть внедряет специальную разметку для электросамокатов

С начала августа в Кудрово проводятся работы по обозначению специальных парковочных зон для электросамокатов. Об этом сообщили в группе "Кудрово 24" в социальной сети ВКонтакте.
Специальные парковочные зоны появились на перекрестках Австрийской улицы и Европейского проспекта, а также на улицах Пражской и Строителей.
Представители компании отмечают, что в настоящее время они ведут обсуждение возможности внедрения аналогичной разметки и в других городах Ленинградской области. Опыт, полученный в Кудрово, будет использоваться для принятия решений по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом.
Фото: ВКонтакте / "Кудрово 24"
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