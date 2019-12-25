Ленобласть внедряет специальную разметку для электросамокатов

В Ленинградской области начались работы по внедрению специальной разметки для электросамокатов.

С начала августа в Кудрово проводятся работы по обозначению специальных парковочных зон для электросамокатов. Об этом сообщили в группе "Кудрово 24" в социальной сети ВКонтакте.

Специальные парковочные зоны появились на перекрестках Австрийской улицы и Европейского проспекта, а также на улицах Пражской и Строителей.

Представители компании отмечают, что в настоящее время они ведут обсуждение возможности внедрения аналогичной разметки и в других городах Ленинградской области. Опыт, полученный в Кудрово, будет использоваться для принятия решений по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом.

Фото: ВКонтакте / "Кудрово 24"