В Ленобласти закрылось 19 городов и поселений

По состоянию на пятницу, 3 марта, 19 населенных пунктов Ленинградской области закрыты на въезд и выезд. Информация об этом появилась на телеграм-канале администрации Всеволожского района.

Въезд в города и поселки разрешен только по адресу регистрации или проживания. Выезжать можно только при наличии соотвествующий справки с места работы.

Карантинные меры введены в следующих пунктах:

Всеволожск

Кудрово

Мурино

Новое Девяткино

поселок Щеглово

деревня Энколово

поселок Новая Проба

Подпорожье

Кингисепп

Выборг

Гатчина

Тихвин

Волхов

поселок Тайцы

посёлок Гармония

поселок Гончарово

поселок Сосново

деревня Михайловская

деревня Волнаволок

Ранее мы рассказали о том, что сотрудника ГИБДД в Кировске изолировали с подозрением на COVID-19 вместе с женой.

Фото: Pixabay