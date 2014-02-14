В Ленобласти задержали мошенников, продававших фильтры для воды

Полицейские предполагают, что мошенники могут быть причастны к серии эпизодов.

В Ленобласти полицейским удалось задержать четверых подозреваемых в мошенничестве с продажей фильтров для воды. Так, в четверг, 11 февраля, в полицию обратилась 74-летня жительница города Луги. Пожилая женщина отметила, что двое мужчин и женщина установили у нее фильтр для воды за 21 900 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибор пенсионерке был не нужен, да и цена у него явно завышена. Сотрудники полиции по горячим следам вышли на троих мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и 23-летняя девушка. Подозреваемые – менеджеры коммерческой фирмы, не имеющей к водоснабжающему унитарному предприятию с одноименным названием никакого отношения. По факту произошедшего возбуждено уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция устанавливает и другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала 40 тысяч за целебное масло от боли в суставах.

Фото: Piter.TV