В Петербурге пенсионерка отдала 40 тысяч за целебное масло от боли в суставах

Мошенник представился сотрудником медицинского центра имени Алмазова.

Вечером 10 февраля в полицию Петербурга обратилась 81-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что 18 января около 18:00 к ней в квартиру на улице Партизана Германа пришел неизвестный мужчина. Представившись сотрудником медицинского центра имени Алмазова, он предложил женщине купить целебное масло от боли в суставах. За чудо-препарат пенсионерка отдала 40 тысяч рублей.

Приметы неизвестного: на вид 25 лет, рост около 185 см, славянской внешности. Видеонаблюдение в доме отсутствует. Полицейские изъяли флакон с жидкостью емкостью 100 мг.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Преступника разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что полиция нашла подозреваемого в мошенничестве с продажей БАДов 3-летней давности.

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