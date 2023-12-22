В Ленобласти задержали двух мужчин, пытавшихся в разное время поджечь квартиру неприятеля

Один из подозреваемых выполнял "работу" за 5 тыс. рублей. Сейчас оперативники устанавливают личность заказчика поджога.

В Ленобласти задержали двух мужчин, которые пытались в разное время поджечь одну и ту же квартиру. Инцидент произошел в деревне Новое Девяткино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Еще 6 января житель Всеволожского района пытался поджечь квартиру на улице Славы, 10. Он принес ко входной двери три автопокрышки, поджег их и скрылся. Металлическая дверь от огня она не пострадала. Стражи порядка завели уголовное дело после получения заявления от владельца квартиры.

Накануне, 22 января, еще один злоумышленник пытался устроить пожар в этом же доме. Злоумышленник положил у двери покрышки и поджег их. Но горючая жидкость не воспламенилась.

Стражи порядки задержали двух подозреваемых. Ими оказались 37-летние мужчины из Петербурга и Тульской области. Добавим, что второй подозреваемый признался, что получил заказ по телефону. Его попросили поджечь квартиру. За "работу" исполнителю обещали 5 тыс. рублей.

Устанавливается заказчик преступления. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец из ревности поджег автомобиль у дома по Апраксину переулку.

Фото: Piter.tv