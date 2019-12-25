В Ленобласти задержали члена банды рэкетиров

Задержанный участвовал в преступной деятельности в 2016–2018 годах.

Во Всеволожске был задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске и являющийся участником группы, которая занималась похищением людей и вымогательством денег под угрозами. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщает, что против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "похищение человека", "вымогательство", "разбой", "похищение или повреждение документов" и "бандитизм". Задержание произошло 27 июня у дома № 1 по Центральной улице деревни Энколово Всеволожского района Ленобласти.

Задержанный участвовал в преступной деятельности в 2016–2018 годах. После доставления в отдел полиции он будет передан инициатору розыска.

В то же время в Петербурге продолжаются расследования преступлений, совершенных в 90-е годы, когда активно действовали бандитские группировки. Следователи уже второй год задерживают бывших членов этих группировок и предъявляют им обвинения за преступления, которые казались давно забытыми.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала 13-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе по автобусу у метро "Лесная".

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области