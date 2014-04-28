Производство запустили после смены собственника.

В Ленинградской области возобновила работу "Русско-Высоцкая птицефабрика". Об этом в своём Telegram-канале сообщила администрация 47 региона.

Производство запустили после смены собственника. На птицефабрику уже завезли инкубационные яйца. Новые цыплята появятся через 21 день и тогда начнётся новый цикл работы.

Также через 20 дней приступит к работе откормочный цех, и начнут работать все службы.

Ранее предполагалось, что Русско-Высоцкая птицефабрика возобновит работу в июне.

Фото: pxhere.com