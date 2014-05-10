В Ленобласти восстановят найденный в ЯНАО скелет мамонта

Под руководством реставратора Юрия Старикова будет осуществляться работа над 400 костями скелета, часть из которых сохранила фрагменты мягких тканей и кожи.

Международный центр реставрации в Рождествено в Ленинградской области приступит к восстановлению скелета мамонта, обнаруженного в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Информацию об этом 1 октября распространила пресс-служба региона. Экспонат будет доставлен из Музейно-выставочного комплекса И. С. Шемановского в Салехарде в декабре.

Под руководством реставратора Юрия Старикова будет осуществляться работа над 400 костями скелета, часть из которых сохранила фрагменты мягких тканей и кожи. Восстановление займет примерно восемь месяцев. Как отмечает ТАСС, останки мамонта, найденные на побережье озера Печевалавато, были извлечены учеными в 2020 году. Предполагается, что животное обитало около 30 тысяч лет назад.

В Ямало-Ненецком автономном округе ранее также обнаруживали останки мамонтов, включая малышей Машу и Любу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 5-го октября состоятся ретроралли "10 озер".

Фото: Правительство Ленобласти