В Ленобласти водитель потеряла сознание и насмерть сбила велосипедиста

Личность погибшего устанавливается.

В пятницу вечером, 3 июня, в Гатчинском районе Ленобласти произошла аварии, в результате которой водитель Hyundai насмерть сбила велосипедиста на встречной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дорожное происшествие случилось в 17:10 в после Тайцы. За рулем была 31-летняя женщина. Она рассказала, что не справилась с управлением из-за того, что внезапно потеряла сознание. По предварительным данным, признаки опьянения у женщины-водителя отсутствуют.

Сейчас полицейские выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется проверка. Личность погибшего устанавливается.

Ранее в Петербурге задержали спринтера Хютте за нападение на соседей. По предварительным данным, как минимум двое соседей стали жертвами Хютте.

Фото: Piter.tv

