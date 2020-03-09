За минувшие сутки в Ленобласти выявили 172 новых случая коронавируса

После резкого скачка официальная статистика ковида в Ленобласти закрепилась на новой отметке.

28 июня в Ленинградской области было зафиксировано 172 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. Официальная сводка всех новых случаев COVID-19 после резкого увеличения количества заболевших в конце июня закрепилась на уровне примерно в 170 случаев в день. Всего с начала пандемии в Ленобласти отмечены 48593 заболевших коронавирусом и 44291 выздоровевший.

Новые случаи распространения инфекции, относящиеся к так называемой "третьей волне", выявляются практически по всем районам области, по 1-3 случая в различных населённых пунктах. Наибольшее количество новых случаев, среди которых встречаются заболевания вирусом нового "индийского" штамма, зарегистрировали в Тосно - 5, Тихвине - 10, Лодейном Поле - 4, Кировске - 5, Киришах - 7, Кингисеппе - 7, п. Новый Свет - 4, Коммунаре - 6, Светогорск - 5, пгт. им. Морозова - 5, Всеволожске - 12, Мурино - 4, Кудрово - 5, Сясьстрое - 5, Бокситогорске - 7.

Петербург также вышел на новое плато по заболеваемости коронавирусом.

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